9 Marzo 2020 21:22

La polizia municipale di Enna ha denunciato tre persone che, rientrate nel territorio comunale dalle zone a rischio, non hanno segnalato la loro presenza. Sono stati richiesti alle società di trasporto gli elenchi di tutti coloro che hanno fatto rientro dalle zone a rischio dal 24 febbraio, in modo da procedere ai controlli ed eventualmente alle denunce per chi si fosse sottratto all’obbligo di di quarantena.

