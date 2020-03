Coronavirus in Sicilia, i dati aggiornati provincia per provincia: prima vittima a Messina

24 Marzo 2020 14:06

Coronavirus in Sicilia: a Messina si registrano 133 casi (18 in più di ieri), 70 sono ricoverati. Morta 97enne: è la prima vittima di covid-19 in città

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 12 di oggi (martedì 24 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 7.170. Di questi sono risultati positivi 846 (125 più di ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 799 persone (+118 rispetto a ieri). Va precisato che la metà dei nuovi casi positivi sono a Villafrati, nel Palermitano, il resto della Regione cresce in modo più contenuto.

Sono ricoverati 337 pazienti (45 a Palermo, 123 a Catania, 70 a Messina, 1 ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 29 a Enna, 11 a Ragusa, 24 a Siracusa e 16 a Trapani) di cui 67 in terapia intensiva, mentre 462 sono in isolamento domiciliare, 27 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 5 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 20 deceduti (1 a Caltanissetta, Messina, Palermo e Siracusa, 2 ad Agrigento, 6 a Enna e 8 Catania). La prima vittima di coronavirus a Messina è una 97enne ricoverata nella casa di Cura come d’Incanto e trasportata al Policlinico di Messina.

I casi provincia per provincia

E’ boom di contagi a Palermo e provincia, dove Villafrati è stata dichiarata dal governatore Nello Musumeci zona rossa. In provincia di Palermo, il numero di persone positive coronavirus è pari a 158, con 60 casi in più in sole 24 ore. La provincia di Catania resta quella più colpita con 272 positivi (ieri erano 262), mentre a Messina si registrano 133 casi (18 in più di ieri). Numeri in crescita anche nell’Ennese: i contagiati sono passati in appena 24 ore dai 38 di ieri ai 55 di oggi, e nel Nisseno che oggi registra 39 persone contagiate a fronte delle 28 di ieri. Un solo caso in più, invece, in provincia di Agrigento (43) e nel Trapanese (43). Stabili i numeri nel Siracusano (48 casi) e nel Ragusano (8 casi).

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 43;

Caltanissetta, 39;

Catania, 272;

Enna, 55;

Messina, 133;

Palermo, 158;

Ragusa, 8;

Siracusa, 48;

Trapani, 43.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

