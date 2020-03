Coronavirus, dati incoraggianti in Sicilia. Razza: “Non abbassiamo la guardia”

27 Marzo 2020 19:10

L’assessore alla Salute in Sicilia commente i dati di oggi relativi ai contagi da coronavirus nell’Isola

“Il dato relativo ai contagi del Coronavirus in Sicilia che abbiamo diffuso oggi è incoraggiante, ma non deve farci abbassare la guardia. Esso, infatti, appare coerente con i report degli ultimi giorni, depurati dei piccoli focolai che si erano evidenziati, ma con uno spettro di analisi più ampio in considerazione dell’aumento dei laboratori e, quindi, dei tamponi processati”. Lo dice l’assessore alla Sanità della Regione siciliana, Ruggero Razza, che aggiunge: “Allo stesso modo, va segnalato che anche il dato dei ricoveri e delle terapie intensive è cresciuto di alcune unità e non in maniera esponenziale. Tuttavia l’attenzione deve rimanere altissima, rispettando le prescrizioni previste dai protocolli”.

