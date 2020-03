Coronavirus: ecco il piano di emergenza in Sicilia, prevede la realizzazione di un Covid Hospital e nuove assunzioni

12 Marzo 2020 09:25

“Vogliamo mettere in campo tutti gli sforzi indispensabili: domani il presidente Musumeci alle 18 presiederà la giunta di Governo, che prenderà decisioni importanti: prima tra tutte, l’adozione di un atto di indirizzo per la realizzazione dei Covid hospital in Sicilia, totalmente dedicati a gestire l’emergenza. Ci siamo preparati alla fase A, stiamo individuando la fase B, ma ci stiamo mettendo in campo a preparare uno scenario più possibile vicino a quello delle regioni del Nord“. A dirlo l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, in un video su Facebook. L’assessore ha invitato coloro che sono tornati dal Nord a iscriversi al portale della Regione e a comprendere che “rimanere a casa significa mettere le persone più fragili nella condizione di avere minore possibilità di essere contagiati”.

Emergenza Coronavirus in Sicilia, Razza: “vareremo un grande piano di assunzioni straordinario”

“Vareremo un grande piano di assunzioni straordinario che tutte le aziende sono state autorizzate a compiere”. E’ quanto annuncia in un video su Facebook l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza. “L’Asp di Palermo è incaricata di svolgere la selezione di infermieri e Oss, l’Azienda di Messina dei medici, il Cannizzaro di Catania l’acquisto di strumentazioni necessarie per tutta la regione – aggiunge -. Poi tutti gli altri lavorano assieme, cosi’ si crea una squadra: nei momenti difficili non vale l’individualismo ma la squadra, lo stanno comprendendo tutti”.

