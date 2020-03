Coronavirus in Sicilia, i dati aggiornati città per città: con 344 casi Catania è la più colpita, a Messina 216 positivi

27 Marzo 2020 21:26

Emergenza coronavirus: ecco i dati in Sicilia, provincia per provincia. Messina, Catania e Palermo le città più colpite

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (venerdì 27 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In totale sono 1.260 i casi positivi registrati dall’inizio, ma attualmente ne risultano 1.168 perché 53 sono già guariti e 39 deceduti.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 55 (2 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 49 (22 ricoverati, 2 guariti, 4 morti);

Catania, 344 (129 ricoverati, 13 guariti, 18 morti);

Enna, 147 (89 ricoverati, 1 guariti, 7 morti);

Messina, 216 (126 ricoverati, 5 guariti, 6 morti);

Palermo, 204 (82 ricoverati, 13 guariti, 2 morti);

Ragusa, 29 (8 ricoverati, 3 guariti, 0 morti);

Siracusa, 63 (18 ricoverati, 14 guariti, 2 morti);

Trapani, 61 (24 ricoverati, 0 guariti, 0 morti).

I dati oggi fanno ben sperare. “Il dato relativo ai contagi del Coronavirus in Sicilia che abbiamo diffuso oggi è incoraggiante, ma non deve farci abbassare la guardia. Esso, infatti, appare coerente con i report degli ultimi giorni, depurati dei piccoli focolai che si erano evidenziati, ma con uno spettro di analisi più ampio in considerazione dell’aumento dei laboratori e, quindi, dei tamponi processati”. Commenta l’assessore alla Sanità della Regione siciliana, Ruggero Razza, che aggiunge: “Allo stesso modo, va segnalato che anche il dato dei ricoveri e delle terapie intensive è cresciuto di alcune unità e non in maniera esponenziale. Tuttavia l’attenzione deve rimanere altissima, rispettando le prescrizioni previste dai protocolli”.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Valuta questo articolo