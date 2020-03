Serie C: calciatore della Reggiana positivo al coronavirus, il comunicato del club

8 Marzo 2020 17:35

Coronavirus, nuovo calciatore colpito in Serie C: Favalli della Reggiana è risultato positivo al Covid-19, ecco il comunicato del club

“Preso atto degli esiti clinici sugli accertamenti ai quali è stato sottoposto Alessandro Favalli presso l’Ospedale Maggiore di Crema, Reggio Audace F.C. comunica che il calciatore – attualmente in buone condizioni di salute – è risultato positivo al Covid-19″. E’ questo il comunicato della Reggiana apparso sul sito ufficiale del club emiliano, l’ex giocatore del Catanzaro è il primo calciatore in Serie C a risultare positivo al coronavirus. “La società è attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicata”, si legge a conclusione della nota.

