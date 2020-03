Coronavirus, seconda vittima in Calabria: deceduto a Cosenza informatore scientifico “con quadro clinico già compromesso”

19 Marzo 2020 10:54

Coronavirus: il paziente, 65 anni, presentava un quadro clinico già compromesso

Salgono a due i morti in Calabria per il Coronavirus. Stamattina, infatti, è deceduto il 65enne P. O., informatore scientifico originario di Tarsia, ricoverato presso l’Ospedale di Cosenza. L’uomo, che presentava un quadro clinico pregresso relativo a patologie cardiache, era in cura nel reparto di Terapia Intensiva dallo scorso 7 marzo, dove era stato trasferito dopo poche ore dalla presa in carico dei sanitari di Malattie Infettive. E’ deceduto questa mattina poco prima delle 7:00 a seguito di un iniziale miglioramento delle proprie condizioni di salute. La moglie, contagiata a sua volta, risulta ancora ricoverata nel reparto Malattie Infettive. La coppia è residente a Rende, nell’area urbana di Cosenza. Nei primi giorni P. O. è stato sottoposto alla somministrazione sottocutanea del farmaco Roche, mentre da martedì la terapia era stata applicata, come da protocollo, via endovenosa. Trasportato nell’obitorio di Cosenza, è stato allocato in una stanza schermata con una parete a vetro per evitare che parenti, colleghi ed amici possano entrare in contatto con la salma infetta. Si tratta del secondo decesso in Calabria per infezione da Covid-19, la prima vittima accertata è stata registrata nel Comune di Montebello Jonico.

