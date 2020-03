Coronavirus: Sassoli, ‘ieri successo voto on line in Ue ma procedura macchinosa’

27 Marzo 2020 16:18

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – La votazione a distanza ieri al Parlamento europeo “si è svolta con particolare successo”. Lo ha detto il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, in un videoconferenza sul voto a distanza. Sassoli ha spiegato i numerosi passaggi adottati per garantire la regolarità del voto. “Ieri abbiamo realizzato un voto a distanza, garantito e certificato dal parlamentare con la modalità dell’appello nominale a distanza”.

Ma ci sono anche aspetti non favorevoli: “Si parla di una procedura macchinosa, condizionata da alcuni aspetti tecnici materiali che riguardano sia le apparecchiatura tecnologiche sia la lentezza di questa questa macchina. Non può essere applicata a tutte le situazioni per appunto per i tempi lunghi: ieri abbiamo fatto tre votazioni e per ogni voto abbiamo impiegato dalle 2 alle 3 ore. Quindi va bene per pochi voti e non puo’ essere adottato nelle votazioni segrete”.

