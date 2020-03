Coronavirus, Santelli: “previsti dal nord 80 pullman”

9 Marzo 2020 13:19

Coronavirus, le parole della Presidente Jole Santelli

“Tutti i casi riscontrati in Calabria sono riferibili a persone che sono tornate dalle regioni del Nord“. Cosi’ la presidente della Regione Calabria Jole Santelli intervenuta stamane alla trasmissione televisiva Coffee break su La7 condotta da Andrea Pancani. “Per fronteggiare l’emergenza – ha aggiunto – abbiamo chiesto l’aiuto dei prefetti, soprattutto per i controlli, e collaborazione ai sindaci. C’e’ stata una grossa polemica sulle nostre competenze, rispetto allo Stato, ma non potevamo fare i controlli da soli, il governo non aveva previsto appieno gli effetti del decreto delle zone rosse e arancione”. “Al momento siamo in attesa di verificare gli ultimi arrivi in treno – ha specificato la governatrice della Calabria – e sono previsti, inoltre, circa 80 pullman dalle regioni del Nord. All’arrivo – ha precisato Santelli – verificheremo il biglietto e consegneremo l’ordinanza di quarantena obbligatoria“.

