Coronavirus, Santelli: “stiamo facendo miracoli, già creati 47 nuovi posti di terapia intensiva ma speriamo di evitare l’emergenza”

18 Marzo 2020 16:34

Coronavirus, la dichiarazione della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli da’ grande speranza su come il sistema sanitario sta affrontando la situazione

“Prima dell’emergenza avevamo 100 posti di terapia intensiva. In pochi giorni ne abbiamo attivati altri 47:

8 all’Annuziata di Cosenza ,



all’Annuziata di , 8 al Pugliese Ciaccio di Catanzaro,



al Pugliese Ciaccio di 6 a Germaneto ,



a , 15 a Reggio Calabria ,



a , 5 a Vibo Valentia e



a e 5 Crotone .

A questi si aggiungono 82 posti in più nei reparti di malattie infettive e 12 in più in pneumologia tra Reggio, Cosenza e Catanzaro. Stiamo lavorando intensamente ed a giorni saremo pronti per rispondere ad un’emergenza di 1000 contagi da Coronavirus. Siamo sicuri però che rispettando le regole, con rigore e sacrificio, riusciremo ad evitare l’emergenza”. Lo afferma la Presidente della Regione Calabria Jole Santelli.

