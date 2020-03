Coronavirus in provincia di Messina, tutti negativi i tamponi su 15 medici dell’ospedale di Sant’Agata Militello

8 Marzo 2020 11:59

Coronavirus, tampone negativo per i medici entrati in contatto con il 50enne vigile del fuoco di Sant’Agata Militello. Il sindaco Mancuso: “Questo conferma la correttezza delle procedure e dei dispositivi di sicurezza adottati dal pronto soccorso”

“E’ stata avviata l’operazione di individuazione di tutte le persone che in questi giorni possano essere venute in contatto con la famiglia e che saranno chiamate a sottoporsi anche loro al regime di isolamento e monitoraggio a titolo precauzionale. Attraverso le strutture comunali e il servizio di Protezione civile, l’Amministrazione garantirà tutto il sostegno necessario alle famiglie che dovessero trovarsi nelle condizioni di isolamento”. A riferirlo è il sindaco di Sant’Agata Militello, Bruno Mancuso, dopo i due casi positivi registrati nella cittadina in provincia di Messina. Si tratta del vigile del fuoco 50enne, rientrato venerdì scorso da Roma e ricoverato all’ospedale Cutroni-Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. Il secondo caso riguarda la moglie del 50enne, che è in isolamento a casa. “L’evoluzione del percorso clinico sarà ovviamente monitorata costantemente“, spiega Mancuso. I figli della coppia sono risultate negative. Escluso il contagio anche per il personale sanitario di Sant’Agata Militello, che è entrato in contatto con l’uomo in occasione di una visita al pronto soccorso. Il vigile del fuoco, infatti, lo scorso sabato si era recato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello. I tamponi eseguiti oggi su 15 tra medici e infermieri per fortuna hanno dato esito negativo. “Questo conferma la correttezza delle procedure e dei dispositivi di sicurezza adottati dal pronto soccorso di Sant’Agata di Militello e mette al riparo gli ambienti ospedalieri da una possibile contaminazione – dice il primo cittadino -. Pertanto il pronto soccorso può continuare con maggiore serenità la propria attività, al servizio della cittadinanza in un momento particolarmente delicato. Grazie agli operatori, medici e paramedici e al personale tutto per il prezioso lavoro che, con impegno e sacrificio ed esiguità di mezzi, svolgono quotidianamente”. Il sindaco rinnova l’invito ai propri concittadini. “Nel condividere con la comunità tutta la preoccupazione per questo momento certamente delicato, che tuttavia riusciremo certamente a superare nel migliore dei modi – dice –, non posso che ribadire l’auspicio per il mantenimento di calma e serenità da parte di tutti e, allo stesso tempo, di stretta osservanza delle indicazioni e prescrizioni provenienti dalle autorità locali, regionali e nazionali“.

