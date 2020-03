Coronavirus: Salvini, ‘servono 50 mld, in Italia ci sono’

5 Marzo 2020 20:31

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Servono subito 50 miliardi. Non sono numeri al lotto. Dove li prendiamo? Li prendiamo in Italia, non chiediamo soldi per gli italiani ai francesi o ai tedeschi. I soldi, in Italia, ci sono”. Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta.

