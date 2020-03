Coronavirus: Salvini, ‘no comment su chi polemizza su ospedale in fiera’

31 Marzo 2020 19:50

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Invece di fare i complimenti a chi ha costruito un ospedale in fiera in quindici giorni, qualcuno preferisce fare polemica. No comment, io preferisco ringraziare Regione Lombardia per aver dato dimostrazione di efficienza nella costruzione di un ospedale in quindici giorni, per quello che ha fatto e per quello che farà”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo il tweet del deputato di Leu, Erasmo Palazzotto: “A vedere le immagini dell’inaugurazione dell’ospedale #FieraMilano vien da chiedersi perché la propaganda elettorale valga più di ogni singola vita presente in sala, senza alcun rispetto delle misure di sicurezza minime richieste dal Governo”.

