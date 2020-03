Emergenza Coronavirus, Salvini: “tutta Italia verrà coinvolta. E’ fondamentale investire in medici, infermieri, terapia intensiva”

7 Marzo 2020 14:18

Emergenza Coronavirus, Salvini: “è fondamentale investire in medici, infermieri, terapia intensiva, adesso che il virus non è ancora aggressivo perché purtroppo non occorre uno scienziato per dirlo: tutta Italia verrà coinvolta”

“E’ fondamentale investire in medici, infermieri, terapia intensiva, adesso che il virus non è ancora aggressivo perché purtroppo non occorre uno scienziato per dirlo: tutta Italia verrà coinvolta. Fortunatamente, nel disastro, Lombardia e Veneto sono all’avanguardia, altre popolazioni sono più a rischio”. E’ quanto afferma Matteo Salvini in un’intervista rilanciata sul suo profilo Facebook, sottolineando la differenza “dei posti letto in terapia intensiva tra le regioni del settentrione e quelle meridionali, ragione per cui servono più investimenti nell’innovazione e nella creazione di posti letto specifici”.

