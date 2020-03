Coronavirus: Salvini a Mattarella, ‘ci affidiamo a lei, altri non ci ascoltano'(3)

21 Marzo 2020 16:29

(Adnkronos) – Per Salvini è inoltre necessario “tranquillizzare tutti gli imprenditori e i lavoratori che sono chiusi a casa responsabilmente, garantendo un anno di pace fiscale: moratoria fiscale, sospensione di tutte le tasse locali e statali per tutto il 2020”.

Secondo il leader del Carroccio occorre poi “svegliare un’Europa che dorme e che si ricorda dell’Italia e dei cittadini europei solo quando si tratta di incassare”. Infine Salvini chiede di “riaprire il Parlamento” e “permettere a noi di svolgere il nostro mestiere, come fanno tanti altri lavoratori italiani in prima linea. Abbiamo voglia di portare a Roma idee, proposte, soluzioni e contributi”.

