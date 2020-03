10 Marzo 2020 12:39

Emergenza coronavirus in Sicilia: scoperte cinque sale scommesse aperte a Palermo

I Carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno passato al setaccio la città per verificare la corretta osservanza delle nuove regole disposte dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria coronavirus. Ieri i militari hanno sanzionato e denunciato in stato di libertà cinque sale scommesse a Palermo: due in zona Malaspina, una a borgo nuovo e due in centro città. Nelle attività è stata riscontrata anche la presenza di pubblico.

Foto di repertorio

