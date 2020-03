Coronavirus, “in Russia hanno liberato 500 leoni in strada per far rispettare la quarantena”: l’ultima clamorosa fake news diventata virale sui social

23 Marzo 2020 15:21

E’ diventata virale sui social l’estrema misura di prevenzione attuata dalla Russia contro il Coronavirus: la news riportata da molti giornali è però falsa

E’ soltanto una clamorosa bufala la notizia riportata da molti canali d’informazione, che ha ben presto fatto il giro del web e dei social network. “La Russia ha rilasciato 500 leoni in strada per garantire il rispetto della quarantena”, è quanto circolato nelle ultime ore. Si tratta però di una nuova incredibile fake news. La foto utilizzata proviene infatti dal Sudafrica e non ha nulla a che vedere con l’emergenza Coronavirus e con un’estrema misura anti-contagio emanata da Putin: l’immagine riprende un leone in giro per le vie di Johannesburg e racconta piuttosto della triste realtà in cui versano diverse specie animali private del proprio habitat naturale e costrette a spingersi fin al centro della città sudafricana alla ricerca di cibo.

Valuta questo articolo