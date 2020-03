Coronavirus a Reggio Calabria, primo caso a Rosarno. Il sindaco: “non è episodio isolato, altri 5 concittadini hanno sintomi” [VIDEO]

19 Marzo 2020 15:02

Coronavirus a Reggio Calabria, primo caso a Rosarno: “non un caso isolato, altri 5 concittadini hanno sintomi. L’unica possibilità che abbiamo di evitare una tragedia è di rimanere a casa”

Confermato il primo caso di Coronavirus accertato nel comune di Rosarno. Ad annunciarlo in un video, il sindaco della cittadina dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Idà: “abbiamo purtroppo un primo caso accertato. Sono in corso da parte delle forze dell’ordine degli accertamenti per capire con quanti soggetti questa persona ha avuto contatti. Si tratta però non di un caso isolato, difatti altri 5 concittadini presentano dei sintomi compatibili con il Coronavirus. Siamo in attesa dell’esito dei tamponi”. Il primo cittadino fa un appello ai cittadini: “state a casa è l’unica possibilità che abbiamo di evitare una tragedia, non uscite per cose futili”, conclude.

