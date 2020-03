Coronavirus in Calabria, positivo il sindaco di Rogliano: “sto bene, continuerò a coordinare tutto”

22 Marzo 2020 09:04

Coronavirus in Calabria, positivo il sindaco di Rogliano: “continuerò a coordinare le forze ed a battermi, come ho sempre fatto dall’inizio, per sconfiggere questa emergenza”

Annuncio social per il sindaco di Rogliano, Giovanni Altomare, risultato positivo al Coronavirus. “Alcune volte quando si combatte in prima persona si rischia di subire direttamente le conseguenze. In questa battaglia contro il maledetto Covid-19 la mia positività è una di queste conseguenze”, scrive il primo cittadino. “Ho ricevuto – prosegue- i risultati del test tampone al quale mi sono sottoposto in via precauzionale ed, a seguito di uno stato febbricitante, che hanno confermato la mia positività al Coronavirus. Desidero rassicurare tutti i miei concittadini, tutti i miei colleghi, tutti i miei collaboratori che in questo momento sto bene e presto mi sottoporrò alle dovute cure mediche. Continuerò a coordinare le forze ed a battermi –aggiunge– come ho sempre fatto dall’inizio, per sconfiggere questa emergenza, dando tutto quello che serve per far sì che presto Rogliano e l’Italia tutta tornino alla normalità. Nella vita è quasi una consuetudine subire dei colpi, gravi o meno gravi che siano non conta, quello che conta è la forza di reazione dopo ogni colpo subito. Questo è solo un piccolo imprevisto nella nostra battaglia ma alla fine la guerra la vinceremo noi. State a Casa e tutto finirà presto”, conclude.

