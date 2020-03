Coronavirus a Reggio Calabria: primo caso accertato di un cittadino di Roghudi

29 Marzo 2020 14:19

Coronavirus: primo caso accertato di un cittadino di Roghudi, lo comunica l’amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Roghudi, cittadina dell’area metropolitana di Reggio Calabria comunica che “in seguito all’accertamento di un nuovo focolaio di soggetti positivi al Coronavirus nel territorio dell’Area Grecanica, il Presidente della Giunta Regionale ha emanato una ordinanza di chiusura della confinante Melito Porto Salvo. al fine di inibire l’accesso dall’esterno, l’uscita dei cittadini ivi residenti e contenere così la propagazione del “virus”; la competente autorità sanitaria e le FF.O. da qualche ora ci hanno comunicato la positività al Coronavirus di un soggetto residente nel nostro comune. La persona interessata si trova attualmente presso la struttura di Melito Porto Salvo in cui sono stati effettuati i tamponi sanitari per il CoVid-19 e che la stessa farà rientro presso il proprio domicilio di Roghudi solo nella giornata di domani (lunedì) rimanendo ivi in quarantena obbligatoria. Attraverso immediata interazione con il Dipartimento di Prevenzione e Salute le FF.O. e l’anagrafica comunale è stato compiuto il massimo sforzo per ricostruire la catena dei contatti che il soggetto risultato positivo ha avuto. Conseguentemente per i componenti del nucleo familiare è stato già disposto ed effettuato il tampone sanitario (di cui si attende esito ufficiale) ed è stata disposta la misura di quarantena obbligatoria. Da ultimo si rammenta che tutti i provvedimenti e i dispositivi emanati (nazionali, regionali e comunali) impongono di rimanere a casa ed uscire solo per l’approvvigionamento di alimenti e prodotti di prima necessità o lavoro per le categorie previste ed eventuali trattamenti sanitari. Per emergenze o informazioni concretamente utili alla prevenzione di nuovi focolai del virus (oltre il n. 1500 ed il numero verde regionale 800 76 76 76) potete inviare messaggio/chiamare al n. 3665835075″.

Valuta questo articolo