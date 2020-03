Emergenza coronavirus, Biancuzzo: “Riaprite subito il rifornimento di benzina a Rodia”

11 Marzo 2020 10:07

L’appello del consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo

I cittadini residenti nella zona nord del Comune di Messina sono sempre più penalizzati. A dirlo è il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, in merito alla chiusura del distributore di carburante sulla ss 113 a Rodia. L’impianto è stato chiuso all’inizio del mese di aprile 2017. “I residenti, purtroppo, in questo periodo, per i problemi che conosciamo tutti, non possono raggiungere il vicinissimo Comune di Villafranca per rifornirsi del preziosissimo liquido. Non è ammissibile che i residenti debbono sborsare 1,20 di pedaggio di tangenziale per recarsi in centro e 1,20 per rientrare a casa e compiere circa 25 km per trovare un rifornimento. Mi corre l’obbligo precisare, inoltre, che questo impianto è stato autorizzato, dalla Regione Sicilia, dall’allora assessorato all’industria nell’anno 2001 mediante decreto Fai da Te secondo la normativa all’epoca vigente. Premesso ciò chiedo nella qualità di consigliere l’immediata riapertura dell’impianto del rifornimento carburanti sito sulla strada statale 113/dir. località Rodia Comune di Messina.

Tale necessità nasce in considerazione che numerosi cittadini mi pressano per avere un rifornimento idoneo nel tratto della riviera nord del Comune di Messina e dall’attuale emergenza emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri che vieta i cittadini di entrare in altri Comuni, solo per urgenti necessità. In conclusione i cittadini ivi residenti chiedono con forza la riapertura del servizio di vitale importanza”- afferma Biancuzzo.

