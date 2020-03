Emergenza Coronavirus, carceri in rivolta in tutt’Italia: 6 morti a Modena, caos a San Vittore

9 Marzo 2020 12:06

Emergenza Coronavirus, situazione drammatica nelle carceri italiane: 6 morti a Modena e tentativo di evasione

E’ caos nelle carceri italiane per via dell’emergenza coronavirus che sta investendo il nostro Paese. Nella rivolta divampata ieri pomeriggio nell’istituto penitenziario di Modena sono sei i detenuti morti. E’ quanto ha confermato il sindacato della polizia penitenziaria Uilpa. Le morti sarebbero avvenute per overdose di stupefacenti. Mentre altri 4 detenuti sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni e in prognosi riservata.

Da questa mattina è in corso una rivolta al carcere di San Vittore a Milano, dove alcuni detenuti sono saliti sul tetto della casa circondariale. Protesta anche nel carcere di Foggia dove alcuni detenuti sono riusciti ad evadere, mentre continua la protesta dei detenuti al carcere di Foggia. Tentativo di evasione dal carcere Ucciardone a Palermo. Alcuni detenuti per protesta contro lo stop alle visite in carcere per l’emergenza coronavirus hanno tentato di scavalcare la recinzione dell’istituto di pena per cercare di fuggire. Il tentativo è stato bloccato dalla polizia penitenziaria.

