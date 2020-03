10 Marzo 2020 14:54

Rinviate le elezioni comunali in Sicilia: si vota il 14 giugno

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a fronte dell’emergenza coronavirus in atto in Sicilia e in tutta Italia, d’intesa con l’assessore alle Autonomie Locali Bernadette Grasso, ha disposto il rinvio delle elezioni comunali nell’isola. Le consultazioni erano in programma il 24 maggio e slitteranno al 14 giugno, con eventuale ballottaggio il 28 giugno “a causa di doverose misure di protezione della salute pubblica”.

