Coronavirus, Renzi: “più giga a tutti e numero verde psicologico”

24 Marzo 2020 23:56

Coronavirus, Renzi: “se l’ epidemia si diffonde al Sud sarà una strage”

Più giga per tutti per la durata della quarentena, “perchè non è giusto che lavorando a casa si finiscano così tutti i proprio giga a disposizione“. E “un numero verde di assistenza psicologica perchè continuare a vivere chiusi in casa, specie se si è da soli, è dura e può necessitare un sostegno“. Sono due proposte “su cui noi ci torneremo presto” avanzate dal leader di Italia Viva Matteo Renzi, fra l’altro, nel corso di una diretta facebook serale con i suoi sostenitori dedicata all’emergenza Coronavirus. “Abbiamo visto che cosa di drammatico è successo e sta ancora succedendo al Nord. Noi – ha sottolineato Renzi- siamo chiusi in casa perchè dobbiamo fermarlo“. E “dobbiamo fare di tutto perchè non si ripeta quel tipo di contagio anche al Sud perchè sarebbe una strage“.

