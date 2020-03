Coronavirus: Renzi, ‘ci aspettano mesi difficili, diamoci una mano’

15 Marzo 2020 22:45

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Io sono campione mondiale di polemiche, cintura nera di litigi ma sin dall’inizio dell’emergenza ho detto ‘nessuna polemica’. Noi siamo di fronte a un fatto storico, nessuno pensi che ce la caveremo in qualche giorno o qualche settimana. E’ una questione internazionale, una pandemia e durerà per mesi. Finché non si troverà il vaccino e forse saranno gli italiani a trovarlo ma fino a quel momento diamoci tutti una mano, abbassiamo il tono delle polemiche e cerchiamo di dare una mano agli italiani perchè i mesi che ci aspettano sono molto difficili e complicati”. Lo dice Matteo Renzi a L’Arena su La7.

Valuta questo articolo