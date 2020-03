Coronavirus, da Reggio Calabria alle zone rosse della Lombardia con un cuore grande così: la famiglia Dito, l’Acquaflex e le 10 tonnellate di disinfettante donato alla popolazione del focolaio [FOTO]

5 Marzo 2020 18:18

Coronavirus: ha cuore e testa reggine l’azienda Acquaflex Srl che ha deciso di regalare 10 tonnellate di disinfettante alla popolazione della zona rossa

C’è un filo di solidarietà che lega Reggio Calabria alle zone rosse della Lombardia messe in ginocchio dall’emergenza Coronavirus: sono infatti reggini i titolari (soci al 50%) dell’Acquaflex srl, l’azienda che ha deciso di donare 10 tonnellate di disinfettante donato alla popolazione del focolaio lombardo. L’amministratore della società, Armando Dito, ha spiegato ai microfoni di StrettoWeb che “la Lombardia non si ferma, le aziende lavorano e l’obiettivo principale è aiutare le popolazioni colpite dal Coronavirus dove mancano i prodotti igienizzati che al momento sono scomparsi oppure hanno prezzi esorbitanti. Reperire le materie prime per produrre i gel è difficilissimo ma è importante attuare una campagna di sensibilizzazione e con questo vogliamo lanciare un messaggio anche alle altre aziende italiane per dare il massimo con tutte le difficoltà che ci sono, a produrre gel e ad aiutare le popolazioni colpite dal virus”. “Da parte nostra c’è un grande impegno nel produrre questi gel e proprio per evitare speculazioni abbiamo deciso di donare i prodotti, una volta realizzati, alla Croce Rossa lombarda che provvederà alla distribuzione nella zona rossa”.

L’azienda Acquaflex opera principalmente nei mercati del trattamento delle acque industriali e civili, della produzione di carta e cartone, della detergenza per il settore alimentare, ha deciso di produrre e donare 20 mila bottiglie da mezzo litro di gel igienizzante mani da donare gratuitamente alla Croce Rossa lombarda che provvederà a distribuire il prodotto nelle zone rosse. Acquaflex non si è fermata davanti alla difficoltà di realizzare un prodotto in un imballo del tutto inusuale per lei come le piccole bottiglie da mezzo litro visto che l’azienda produce grandi quantità industriali che non vanno al pubblico ma alle aziende che poi si occupano nell’imbottigliare in singole quantità. L’azienda infatti afferma: “non ne avevamo mai prodotte prima, non ne produrremo più in futuro ma a volte essere solidali ti porta a fare cose inusuali”.

La consegna dei primi flaconi è già iniziata oggi pomeriggio, come possiamo osservare nelle foto a corredo dell’articolo.

Armando Dito e il nonno Oreste Dito, figura di spicco nella storia di Reggio Calabria

Il giovane reggino Armando Dito, amministratore della società Acquaflex srl, è anche il nipote di Oreste Dito, figura di rilievo della storia di Reggio Calabria, a cui è stato intitolato solo qualche mese fa un Largo in città per ricordare l’educatore, lo storico e lo scrittore che con la sua attività letteraria ha dato lustro a Reggio. Oreste Dito, originario di Verbicaro, laureatosi in lettere presso l’università di Roma, iniziò la sua carriera nell’insegnamento non tralasciando la sua passione di ricercatore storico e nel 1909, all’indomani del terribile terremoto del 1908, si trasferì a Reggio Calabria in qualità di Preside del Liceo Classico che di fatto ricostruì dalle macerie. Egli guidò l’istituto sino al suo pensionamento nel 1932 e fu una guida per tutti i suoi studenti per le sue indubbie capacità professionali, letterarie ma anche morali rivelandosi un vero educatore. Nel corso della sua presidenza dovette anche affrontare l’incendio del 1913 che distrusse il Liceo, ma in breve fu ricostruito continuando ad essere sempre luogo centrale di cultura. Oreste Dito fu anche storico e scrittore e come si può dedurre da suoi libri e dai suoi scritti fu anche un importante rappresentante della Massoneria di cui ricoprì le più alte cariche. Al termine del suo mandato di Preside del Liceo-Ginnasio “Tommaso Campanella”, esattamente il 16 febbraio del 1933, fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere – Ufficiale della Corona d’Italia. Già in passato, il 26 settembre del 1922, era stato insignito del Diploma di Benemerenza di 1ª classe con medaglia d’oro e, l’8 luglio del 1925, di quello di Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

