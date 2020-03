Coronavirus a Reggio Calabria, Zimbalatti: “richiesta di tamponi per gli agenti della Polizia Municipale”

30 Marzo 2020 14:57

“La richiesta è necessaria come prevenzione”: l’assessore Nino Zimbalatti chiede di poter effettuare i tamponi agli agenti della Polizia Municipale

“Richiedo formalmente, vista l’emergenza Covid-19, l’esecuzione dei tamponi a livello preventivo per tutti gli operatori della Polizia Municipale”. Ad informarlo è stato Nino Zimbalatti, Assessore alla Polizia Locale di Reggio Calabria. L’intervento sarà utile a tutelare “principalmente gli agenti che volgono un’attività esterna, ma anche tutti i dirigenti, per un totale di circa 80 persone”. Zimbalatti ci tiene a sottolineare che “la richiesta è necessaria come prevenzione in quanto gli operatori della Polizia Municipale giornalmente sono a contatto con qualsiasi tipo di persona” e prestano servizio nelle zone dei focolai. Ecco di seguito il video del suo intervento.

