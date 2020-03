Coronavirus, Reggio Calabria come Wuhan: il drone della Polizia Municipale invita la gente a stare in casa [FOTO e VIDEO]

19 Marzo 2020 15:47

Coronavirus, a Reggio Calabria la Polizia Municipale invita i cittadini a non uscire da casa

Sono immagini che due mesi fa, a metà Gennaio, vedevamo su internet da Wuhan, epicentro dell’epidemia di Coronavirus nella provincia cinese dell’Hubei: pensavamo fosse qualcosa di lontanissimo da noi, e invece adesso che l’Italia è diventato il focolaio mondiale di questa grande pandemia, anche a Reggio Calabria i droni delle autorità si alzano in aria e redarguiscono chi non rispetta l’ordine di rimanere a casa e uscire soltanto per le primarie necessità.

Questa mattina un drone della polizia municipale di Reggio Calabria è stato messo in funzione nel centro cittadino per lanciare un messaggio sonoro di sensibilizzazione invitando la cittadinanza a non uscire da casa rispettando le regole dei Decreti ministeriali. Il drone è la prima volta che svolge quest’attività e nei prossimi giorni continuerà a contribuire ai controlli cittadini anche nelle altre zone di Reggio Calabria.

