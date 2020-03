18 Marzo 2020 14:36

Coronavirus a Reggio Calabria: Roberto Vizzari negativo al tampone, aveva partecipato ad un incontro istituzionale con il sindaco di Montebello risultato positivo al test

Buone notizie per l’ex sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, il quale, sul suo profilo facebook scrive: “ieri sono stato sottoposto al tampone per il COVID-19 che ha dato esito negativo. Io sto bene – spiega– e non ho alcun sintomo e ho strettamente rispettato tutte le direttive che le autorità mi hanno richiesto Ciò si è reso necessario – prosegue– dopo che nei giorni scorsi avevo partecipato ad un incontro istitituzionale, insieme ad altri miei ex colleghi sindaci, al quale era presente anche l’amico Ugo Suraci, primo cittadino di Montebello Jonico, che come voi tutti sapete ha contratto il virus, ed al quale va il mio abbraccio ed il mio affetto. A lui – aggiunge– e a tutti i malati di Coronavirus e a quanti stanno lottando per la loro salute, che resta il bene più importante, esprimo un incoraggiamento dal profondo del mio cuore. Sono vicino alle famiglie che in questa difficile battaglia hanno perso i loro cari. Vinceremo questa battaglia e torneremo più forti di prima”, conclude.

