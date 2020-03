24 Marzo 2020 18:20

Coronavirus: tensione a Villa San Giovanni, i mezzi pesanti in transito per la Sicilia sono stati dirottati al porto di Reggio Calabria

E’ il caos in riva allo Stretto di Messina, dove le forze dell’ordine in assetto anti sommossa hanno bloccato numerose auto a Villa San Giovanni provenienti da varie parti d’Italia e dirette in Sicilia. I mezzi pesanti in transito per la Sicilia sono stati dirottati a Reggio Calabria, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Lo spostamento sul porto reggino si è reso inevitabile per evitare il blocco provocato dalle persone rimaste bloccate agli imbarcaderi a Villa.

