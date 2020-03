Coronavirus a Reggio Calabria, Falcomatà rimprovera i ragazzi: “state troppo in giro, giocate alla play station, organizzate tornei online ma state a casa” [VIDEO]

18 Marzo 2020 15:11

Coronavirus a Reggio Calabria, Falcomatà in un videomessaggio: “tutti stiamo rinunciando a qualcosa, io non vedo mia madre da 15 giorni. Questi sacrifici sono fondamentali per la nostra salute. Faccio un appello ai reggini affinchè non escano di casa se non per un valido motivo”

Nuove comunicazioni del sindaco di Reggio Calabria, il quale in un video messaggio annuncia: “da questa mattina le volanti della Polizia Metropolitana stanno attraversando la città invitando la gente a stare a casa. Di coronavirus purtroppo si muore ed i dati di ieri ci dicono che i contagi sono in crescita nel nostro territorio. Dobbiamo fare in modo che ciò che sta avvenendo al Nord non accada qui da noi”. “Ieri – prosegue- durante i controlli delle forze dell’ordine, abbiamo riscontrato la presenta di tante persone in giro senza motivo. Abbiamo, altresì, notato la presenza di tanti ragazzini per strada nei vari quartieri della città: non va bene, fate altro tipo giocare alla play station, organizzare tornei online ma non uscite. Tutti noi -sottolinea il sindaco- stiamo rinunciando a qualcosa: io, ad esempio, non vedo mia madre da 15 giorni e lei non vede i suoi nipoti da altrettanti giorni. Io il pomeriggio sto con i miei figli, gioco con loro e mia moglie. Evitiamo di uscire senza motivo, vi prego”.

Su Montebello: “bene la chiusura della città, siamo vicini ai cittadini, non mollate”. “Ho sentito Luca Gallo -dice Falcomatà- mi ha chiesto cosa può fare per la nostra città, gli ho chiesto di portarci in Serie B e poi in A che è la categoria che compete a Reggio Calabria”. Infine il primo cittadino “ringrazia coloro che hanno promosso la raccolta fondi per il Grande Ospedale Metropolitano e che sta avendo tanto successo”.

