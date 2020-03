Coronavirus a Reggio Calabria, verifiche in corso sul personale dell’Università: le comunicazioni del Rettore

6 Marzo 2020 12:51

Coronavirus a Reggio Calabria, salgono così a due i contagiati fra i professori della stessa facoltà dopo il test risultato positivo, tre giorni fa, sul docente di Agraria ora ricoverato a Catania

“Da informazioni apprese informalmente, sarebbero in corso verifiche sanitarie su personale dell’Università al fine di accertare eventuali contagi. Nelle more di avere conferma delle informazioni e, quindi, di conoscere l’esito delle verifiche sanitarie, si dispone la sospensione immediata di tutte le attività d’Ateneo, al fine di assicurare in via precauzionale e d’urgenza la massima condizione di protezione dell’intera comunità universitaria“. A decretarlo è il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Santo Matteo Zimbone, dopo la notizia che il paziente risultato positivo al test del Coronavirus e poi ricoverato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, sarebbe un docente della facoltà di Agraria dell’Ateneo. Salgono così a due i contagiati fra i professori della stessa facoltà dopo il test risultato positivo, tre giorni fa, sul docente di Agraria ora ricoverato a Catania. Caso che aveva spinto il Rettore a decretare la sospensione delle attività didattiche dal 4 all’8 marzo ma predisponendo che “le sedute di laurea programmate dal 4 al 19 marzo 2020″ si sarebbero svolte “in presenza dei soli laureandi“.

