Coronavirus: all’Università Mediterranea lezioni e lauree via web. I Laboratori di chimica hanno prodotto disinfettante utilizzato per sanificare la città [VIDEO]

20 Marzo 2020 16:32

Coronavirus: l’Università Mediterranea di Reggio Calabria si organizza con lezioni e lauree via web mentre i Laboratori di chimica hanno prodotto disinfettante utilizzato per sanificare molte zone della città

Anche l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, così come i vari Atenei in giro per l’Italia, si organizza per “sfuggire” alle restrizioni a causa del Coronavirus. Sono infatti partite da qualche giorno le lezioni delle varie materie via web, così come saranno discusse online anche le lauree. Da sottolineare anche un gesto nobile della Mediterranea: i laboratori di chimica sono stati utilizzati per produrre disinfettante utilizzato per sanificare molte zone della città. Si riparte sperando di tornare alla normalità il prima possibile.

