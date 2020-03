26 Marzo 2020 09:46

Coronavirus a Reggio Calabria: “prestare la massima attenzione ad eventuali tentativi di truffe on-line finalizzate a finte operazioni benefiche. Si ricorda il numero 112 , tra le fonti istituzionali, da chiamare per qualsiasi dubbio in merito”

I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria invitano “a prestare la massima attenzione, ad eventuali tentativi di truffe on-line finalizzate a finte operazioni benefiche nell’ambito dell’epidemia Covid -19 e fenomeni di phishing che non si fermano ma che anzi sfruttano l’attualità per tentare di infiltrarsi nei computer degli utenti e appropriarsi delle credenziali. Si ricorda il numero 112 , tra le fonti istituzionali, da chiamare per qualsiasi dubbio in merito”.

