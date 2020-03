Coronavirus a Reggio Calabria, un tecnico di radiologia: “non mi arrendo e non ci arrendiamo, il COVID-19 non può sconfiggerci”

17 Marzo 2020 12:18

Coronavirus, la testimonianza di un tecnico di radiologia degli Ospedali Riuniti

Un tecnico di radiologia degli ospedali Riuniti di Reggio Calabria ci ha inviato una testimonianza in questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. Ecco il testo: “Buongiorno sono un tecnico di radiologia dell’UOC di Radiologia del GOM di Reggio Calabria impegnato al lavoro oramai 24 ore su 24, sempre reperibile o di guardia, come tutti i miei colleghi non abbiamo più vita familiare, ma solo pochi momenti di riposo. Dobbiamo garantire esami diagnostici radiografici, TAC e rx del torace ai pazienti affetti o con sospetto di COVID-19!In effetti pochi sanno qual è il lavoro instancabile di questi professionisti, che devono controllare/valutare dal punto di vista radiologico/diagnostico la presenza di infezione da Coronavirus, confutare sospetti o validare guarigioni.

“Non mi dispiace essere continuamente a disposizione, questa Emergenza va superata e il COVID-19 non può sconfiggerci. Per questo non mi arrendo, non si arrendono i miei colleghi e non si arrenderanno mai tutti gli operatori della sanità come dico sempre io del Profondo Sud”! Non siamo “TSRM eroi” ma neanche operatori mediocri ai quali non vengono riconosciuti i meriti professionali! Noi non possiamo ma voi rimanete a casa che andrà tutto bene!”.

