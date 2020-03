Coronavirus a Reggio Calabria, chiusura domenicale dei supermercati. I sindacati: “la strada intrapresa è quella giusta”

21 Marzo 2020 17:18

Coronavirus, chiusura domenicale dei supermercati a Reggio Calabria: per Filcams, Fisascat e Uiltucs “la strada intrapresa è quella giusta”

“L’annuncio del Sindaco di Reggio Calabria Falcomatà che, rivedendo la sua posizione, ha deciso di chiudere i supermercati la domenica e di invitare i gestori della grande e media distribuzione a rimodulare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, va nella direzione delle richieste del sindacato”. Questa la dichiarazione di Samantha Caridi della Filcams-Cgil, Rita Raffa della Fisascat-Cisl e Sabrina De Stefano dell’Uiltucs-Uil di Reggio Calabria che, nei giorni scorsi, al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori e delle lavoratrici della grande e media distribuzione e dell’intera comunità, avevano scritto al Sindaco ed al Prefetto per “richiedere un’ordinanza di chiusura domenicale degli ipermercati”. L’ordinanza arrivata ieri e presentata dal Sindaco come “Un provvedimento preso a tutela dei lavoratori, sottoposti a turni di lavoro psicologicamente stressanti, ma anche a tutela di ogni cittadino, perché riduce le possibilità di spostamento” rappresenta ad avviso del sindacato unitario “una scelta indispensabile ispirata da buon senso e responsabilità”. Le sindacaliste Caridi, Raffa e De Stefano aggiungono, infine, che “tale scelta tutela tutti i soggetti in campo visto che per questa via si garantisce non solo una migliore gestione di turni e carichi di lavoro, ma anche tempi di rifornimento ed approvvigionamenti dei punti vendita stessi, giusto riposo per tutti gli addetti e tempo utile per procedere ad un’accurata sanificazione degli ambienti di lavoro difficili da garantire con le attuali aperture”.

