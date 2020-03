Coronavirus a Reggio Calabria, al via “La spesa SOSpesa”: ecco gli esercizi commerciali che hanno aderito [ELENCO]

30 Marzo 2020 19:04

Coronavirus a Reggio Calabria, al via oggi “La spesa SOSpesa” in supporto della rete di solidarietà che già dal 5 marzo grazie a Banco Alimentare, Caritas, Croce Rossa e Protezione Civile Comunale consegna gratuitamente alimentari alle famiglie più in difficoltà

Al via oggi “La spesa SOSpesa” in supporto della rete di solidarietà che già dal 5 marzo grazie a Banco Alimentare, Caritas, Croce Rossa e Protezione Civile Comunale consegna gratuitamente alimentari alle famiglie più in difficoltà. Ecco l’elenco, in ordine alfabetico, delle grandi catene alimentari e degli altri esercizi commerciali che in poche ore hanno aderito all’iniziativa. Chiunque fosse interessato ad attivarla presso il proprio negozio può inviare una mail all’indirizzo sindaco@reggiocal.it.

In questi esercizi commerciali troverete la locandina qui sotto.

Grazie ancora allo straordinario cuore dei reggini, chi può metta chi non può prenda!

1. Bottega “Pane e Varietà” – Pellaro via Nazionale San Leo 143

2. Cardillo Ylenia, frutta verdura e alimentari

3. CARREFOUR via Pio XI

4. CONAD

Gallico, via Nazionale 164

Gallico, via Quarnaro trav1

Pellaro, via Sottolume ‪trav. Scordino 16‬

5. CRAI

via Santa Caterina

via Reggio Campi

6. DESPAR

via Aspromonte 30

via Possidonea 47

via Aschenez prolungamento 15 D

S.S. 106 Superstrada Jonica Pellaro

7. Fattoria della Piana – Viale Calabria 342

8. Frugì frutta verdura e generi alimentari – via Stadio a valle 30

9. IPERCOOP

via De Nava n. 1

Centro Commerciale Porto Bolaro

Parco Commerciale Le Ninfee

10. Market Molè – via G. Musella 6

11. Panificio Giustra – piazza Carmine angolo via Muratori e via XXI agosto

12. Panificio Michele Lo Bianco

13. Verde blu – via Pio XI

