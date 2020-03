Coronavirus a Reggio Calabria, il sindaco di Locri: “a Siderno unico caso accertato di positività sulla Jonica. Negativa la paziente di Caulonia”

19 Marzo 2020 15:15

Coronavirus a Reggio Calabria, il sindaco di Locri: “a Siderno unico caso accertato di positività sulla locride. Negativa la seconda verifica per la paziente di Caulonia. Circa cento persone rientrate nella nostra cittadina sono state poste in quarantena domiciliare obbligatoria”

“In via precauzionale numerose persone sottoposte a tampone di controllo. Molti risultati negativi, altri in attesa di esito. Una verifica importante che finalmente si riesce a effettuare con semi normalità anche sul nostro territorio. Ad oggi l’unico caso confermato è quello di Siderno che è risultato positivo purtroppo anche al secondo controllo. Negativa, per fortuna, la seconda verifica per la paziente di Caulonia”, è quanto scrive su facebook il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese. “Circa cento persone – prosegue- rientrate a Locri sono state poste in “quarantena domiciliare obbligatoria” per come disposto dalle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n.3 dell’8 marzo 2020 e n.7 del 14 marzo 2020. Il territorio è costantemente monitorato dalle Forze dell’ordine. Sanzionate due attività commerciali che avevano aperto in violazione del divieto vigente disposto dal DPCM 11 marzo 2020. Tutto il territorio comunale è stato sottoposto a bonifica ambientale e sanificazione. Gli uffici comunali, fatta eccezione per i servizi essenziali, sono chiusi. In Ospedale – aggiunge- si sta cercando di attrezzare un settore di terapia intensiva e subintensiva da destinare al Covid 19. Attivi numeri diretti per comunicazioni, informazioni,3451700985 e assistenza sociale con consegna farmaci a domicilio e assistenza agli anziani 0964391417. Continuiamo h 24 a lavorare per tutelare i cittadini. Rispettiamo le regole e ce la faremo”, conclude.

