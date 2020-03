9 Marzo 2020 16:56

Coronavirus a Reggio Calabria: attivato servizio gratuito di assistenza agli anziani rivolto a tutti i reggini con più di 65 anni

Tra le misure restrittive emanate dal Governo per contrastare il diffondersi del Coronavirus c’è anche la raccomandazione agli anziani dai 65 anni in su di evitare di uscire di casa se non per ragioni di reale necessità. “Per questo motivo i ragazzi di NFP –scrivono in una nota- hanno deciso di rendersi disponibili ad aiutare volontariamente i nostri concittadini over 65 che avranno la necessità di fare la spesa per generi di prima necessità (alimentari, farmaci da banco e con ricetta, ecc.). Sarà un servizio completamente gratuito rivolto a tutti i reggini con più di 65 anni. Gli anziani che chiameranno il servizio vedranno arrivare a casa uno dei volontari di NFP e a quel punto consegneranno al volontario la lista della spesa e il denaro necessario. Effettuata la spesa, il volontario la consegnerà direttamente a casa con lo scontrino e il denaro del resto. Un piccolo gesto di solidarietà per non farci prendere dalla paura e per aiutare gli anziani. In un momento così c’è bisogno di unità, rispetto delle regole e sopratutto di senso di Comunità e di appartenenza”, concludono.

Valuta questo articolo