Reggio Calabria: scattano le misure anti-coronavirus nelle sedi Inps [INFO e DETTAGLI]

11 Marzo 2020 09:30

Reggio Calabria: scattano le misure anti-coronavirus nelle sedi Inps, le visite medico-legali sia in ambito di invalidità pensionabile che di invalidità civile sono sospese

In esecuzione delle disposizioni introdotte dal DPCM 09 marzo 2020, e in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica sull’intero territorio nazionale, al fine di contenere l’eventuale diffusione del contagio di virus COVID-19, si comunica che da giorno 11/03/2020, sino a nuova comunicazione, tutte le attività di informazione al front end della Direzione provinciale Inps di Reggio Calabria, delle Agenzie territoriali di Palmi, Locri, Caulonia, Villa San Giovanni nonché del Punto Inps di Polistena verranno regolamentate nel modo seguente. In aggiunta alle consuete modalità di contatto (call center, messaggi, e-mail, Pec, etc.), offerte anche dal sito Inps, le informazioni e la consulenza verranno ulteriormente garantite tramite il seguente servizio telefonico provinciale, Tel 0965/387200, con presidio dalle ore 08.30 alle ore 12.30, da lunedì a venerdì. Per coloro che, per motivi improcrastinabili ed urgenti, si dovessero comunque recare presso le sedi dell’Inps, sarà garantita la possibilità, attraverso una postazione dedicata allo scopo, di avanzare richiesta attraverso un modulo, reso disponibile in loco, per chiedere, autorizzando l’Istituto e fornendo gli estremi di un documento di identità, di essere ricontattati telefonicamente o via e-mail. Inoltre, si comunica che, a partire da martedì 10 marzo, sono sospese: tutte le visite medico-legali sia in ambito di invalidità pensionabile che di invalidità civile, le visite mediche di controllo ambulatoriali e domiciliari degli stati di malattia, le visite domiciliari e le partecipazioni alle visite peritali; le domande per prestazioni assistenziali di soggetti ricadenti nelle tutele previste dalla L. 80/2006 (pazienti oncologici) saranno preliminarmente valutate per l’eventuale definizione su atti.

