Coronavirus a Reggio Calabria, confermato 2° caso in città. Almeno altri 2 sospetti, ma dalle istituzioni nessuna risposta

9 Marzo 2020 15:30

Coronavirus a Reggio Calabria: il 2° caso è un dipendente dell’istituto Clinico De Blasi

Non c’è più soltanto il professore di Agraria tra i casi accertati di persone che hanno contratto il Coronavirus a Reggio Calabria: è ufficiale anche la positività di un dipendente del noto Istituto Clinico De Blasi, operatore delle pulizie presso la struttura diretta dal dott. Eduardo Lamberti Castronuovo che ha confermato la notizia specificando di “aver messo in quarantena altri 14 dipendenti che hanno avuto un “fugace rapporto” con la persona che è risultata positiva. Il giovane è di Gallico e nella sua famiglia ci sono altri operatori sanitari che lavorano in altre strutture e quindi non si sa da dove sia arrivato questo contagio. Presso l’Istituto tutto il personale sta bene e utilizza mascherine, guanti e tutto ciò che è necessario, i locali sono disinfettati come da norme”.

Il dipendente risultato positivo era assente dal lavoro da circa 10 giorni. Salgono quindi a 2, al momento, i casi di Coronavirus a Reggio Calabria.

Da stamattina stanno circolando con insistenza le voci di altri due casi, entrambi ricoverati agli Ospedali Riuniti nel reparto di Malattie Infettive, che sarebbero risultati positivi al tampone. Uno sarebbe un 80enne con una polmonite in fase avanzata, un altro sarebbe un 56enne informatore farmaceutico. Nonostante proviamo da ore, con insistenza, a contattare tutti gli enti preposti all’emergenza, nessuno risponde. Fatto sta che alcuni medici dell’Ortopedico reggino che il 28 Febbraio erano stati a contatto con quest’informatore, sono stati informati ieri e sono in quarantena. A Cosenza altri 60 medici di base sono in quarantena perchè negli ultimi giorni avevano avuto contatti con un “informatore farmaceutico”, che senza ombra di dubbio è lo stesso paziente reggino. La notizia è stata divulgata da Silvestro Scotti, segretario della Federazione dei Medici di Medicina Generale, sottolineando quanto la situazione sia preoccupante nel capoluogo bruzio dove “da oggi circa 70 mila calabresi si ritroveranno sprovvisti del medico di base a cui fare riferimento”, proprio durante un’emergenza così delicata.

I casi di Coronavirus a Reggio Calabria, quindi, potrebbero essere 4. Fatto sta che non c’è alcuna comunicazione ufficiale: se non fosse stato per il dott. Lamberti Castronuovo, le Istituzioni (dall’Ospedale alla Prefettura) non hanno risposto ad alcuna richiesta neanche in merito al paziente della nota clinica reggina. La situazione sembra completamente fuori controllo, anche sotto il profilo della comunicazione istituzionale. Ed è inevitabile che in questo contesto ci sia un proliferare di bufale che dilagano sui social e confondono la popolazione, mandando la gente nel panico perchè completamente disorientata. Nelle ultime ore s’è registrato un vero e proprio assalto ai supermercati e la gente sta iniziando a uscire di casa soltanto con la mascherina. Le strade sono deserte e si percepisce talmente tanta paura che non ci sono precedenti nella storia recente della città. Sarebbe più che opportuno che qualcuno, dalla Prefettura o dall’Ospedale, prendesse le redini della situazione e iniziasse quantomeno a parlare alla gente, a comunicare come stanno realmente le cose.

Intanto, di fronte a uno scenario così emergenziale, non ci resta che invitare tutta la cittadinanza – per l’ennesima volta – ad attenersi rigidamente alle regole consigliate dal Governo: evitare il più possibile gli spostamenti e le relazioni sociali, non frequentare luoghi chiusi e affollati e lavarsi spesso le mani.

Emergenza Coronavirus a Reggio Calabria, il Sindaco Falcomatà: “servono almeno altri 50 posti di terapia intensiva”

Più posti letto, maggiori assunzioni a tempo indeterminato di medici, infermieri, oss e, più in generale, in tutto il comparto sanitario metropolitano, oltre al rinnovo dei contratti per il personale in scadenza. Sono alcune delle richieste formulate al Ministro della Salute, Roberto Speranza, dal sindaco Giuseppe Falcomatà che, questa mattina, in videoconferenza, ha fatto il punto della situazione, insieme ai vertici di Asp e Grande Ospedale Metropolitano, sulle contromisure da adottare nei confronti dell’epidemia di coronavirus.

«Ritengo assolutamente insufficiente l’aumento proposto dal Ministro della Sanità dei posti esistenti nella percentuale del 50% in terapia intensiva», ha sostenuto Falcomatà aggiungendo: «La città Metropolitana, infatti, necessita di almeno 50 nuovi posti letto in terapia intensiva, di cui 35 per il Grande Ospedale Metropolitano e 15 da distribuire tra gli Ospedali di Locri, Polistena e Melito di Porto Salvo. Vi è la necessità, inoltre, di 50 posti letto tra i reparti di Pneumologia e Malattie infettive per curare i casi che non necessitano della terapia intensiva».

«Contemporaneamente a questo – ha aggiunto – è fondamentale procedere, senza tentennamenti, all’assunzione di medici e infermieri a tempo indeterminato, al rinnovo dei contratti come avvenuto in altre province calabresi, per rimediare alla grave carenza di personale sanitario che la scellerata gestione della sanità Calabrese, negli anni, non ha saputo o non ha inteso risolvere».

E dopo aver annunciato di aver già scritto al responsabile del Dicastero della Salute, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha spiegato: «Il coronavirus non conosce i confini geografici. Proprio per questo, accanto ai comportamenti responsabili che ognuno di noi deve tenere, bisogna ridare efficienza alla rete ospedaliera e alla medicina territoriale. I rischi cui sarebbe esposta la nostra popolazione, soprattutto quella più anziana, in caso di diffusione dell’epidemia sono tali che non si può perdere un secondo di tempo in più per agire».

«Ribadisco – ha concluso l’inquilino di Palazzo Alvaro – che è attivo il numero verde ‪800.76.76.76 (operativo dalle ore 8.00 ‪alle ore 20.00) per il censimento online per chiunque arrivi in Calabria, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 15 giorni».

