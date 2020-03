11 Marzo 2020 11:30

Coronavirus a Reggio Calabria, la speranza dei bambini della scuola primaria Telesio Ciraolo: “ce la faremo”

Scuole chiuse in tutta Italia per via dell’emergenza Coronavirus. Lezioni bloccate, quindi, anche a Reggio Calabria dove però i bambini della scuola primaria Telesio Ciraolo hanno affisso uno striscione con la scritta “ce la faremo”. Un augurio dei piccoli studenti che si trovano a casa con la speranza di superare questo periodo “particolare”.

