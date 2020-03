Coronavirus, a Reggio Calabria i negozi chiudono ed espongono la bandiera tricolore: “#TuttoAndràBene” [FOTO]

11 Marzo 2020 12:26

Coronavirus, negozi chiusi a Reggio Calabria: il messaggio della ricevitoria Marcianò

A Reggio Calabria molti negozianti hanno deciso di abbassare le saracinesche in questo momento di emergenza per il Coronavirus che ha messo in ginocchio tutto il Mondo. In un clima ormai surreale con l’80% dei negozi chiusi, la ricevitoria Matchpoint Marcianò sita sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, ha quindi pensato di dare un tocco di colore e rendere meno drammatica l’aria che si respira lanciando un messaggio di speranza a chi purtroppo va in giro per necessità ed è costretto a vedere quelle tristi serrande abbassate! Per rendere ciò meno pesante la ricevitoria ha lanciato un messaggio anche ad altri negozianti, appendendo una bandiera alla serranda chiusa del negozio. Lo slogan è: “fatelo con una bandiera, fatelo con un cartello, fatelo con un lenzuolo…fatelo come volete ma fatelo!!! Il messaggio e’ sempre lo stesso e cioe’ quello di crederci: #TuttoAndràBene!”.

