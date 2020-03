11 Marzo 2020 17:14

Coronavirus, a Reggio Calabria continuano i controlli della Polizia Municipale: sanzioni ai negozi che non ha rispettato la chiusura del DCPM

Non si fermano i controlli della Polizia Municipale sul territorio di Reggio Calabria. Su segnalazione giunta alla redazione di StrettoWeb, le forze dell’ordine hanno sanzionato alcuni negozi per non aver rispettato l’orario di chiusura imposto dal DCPM firmato dal presidente Giuseppe Conte lo scorso 9 marzo.

Valuta questo articolo