Coronavirus a Reggio Calabria: proseguono a Gerace gli interventi di sanificazione del territorio

20 Marzo 2020 12:46

Proseguono nella Città di Gerace gli interventi di sanificazione del territorio. Lo comunica il Sindaco Giuseppe Pezzimenti che sottolinea come dopo la sanificazione che si è svolta nei giorni scorsi questo pomeriggio si effettuerà un nuovo trattamento praticato sugli edifici pubblici, quali il Palazzo Comunale e la sede dei Vigili Urbani, nonché altri immobili interesse pubblico ed edifici religiosi, come le Chiese, e altri locali aperti al pubblico. Le attività di sanificazione vengono effettuate con l’ausilio di una Ditta esterna specializzata utilizzando sostanze di disinfezione prive di ingredienti pericolosi per le persone e gli animali, in grado di abbattere virus e batteri nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla salute e sicurezza delle persone. L’Amministrazione Comunale ricorda che gli Uffici Municipali continuano a lavorare con orario flessibile e di modalità di “smart working” ove possibile, rimanendo chiusi al pubblico ad eccezione degli Uffici impegnati nell’erogazione dei servizi essenziali: Anagrafe e Stato Civile, Polizia Municipale e Uffici di Protezione Civile, Settori Finanziario, Tecnico e Amministrativo. Gli stessi prediligeranno i contatti telefonici e telematici (ove possibili) e riceveranno gli utenti previo appuntamento ed adottando le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la salute degli stessi utenti e dei dipendenti comunali, ai quali viene rivolto un ringraziamento per l’impegno con il quale continuano a garantire il servizio pubblico. Il Sindaco Giuseppe Pezzimenti ricorda che: “in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante rimanere a casa (#iorestoacasa) e continuare a seguire le direttive che sono state già imposte nei giorni scorsi, al fine di prevenire la diffusione del Covid-19, “Coronavirus”, e tutelare la salute di tutta la Comunità”. In conclusione il Sindaco Giuseppe Pezzimenti rivolge un saluto e un ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, in particolare ai Carabinieri, ai Carabinieri Forestali, agli agenti della Polizia Municipale e a tutti i coloro che in questi momenti di emergenza proseguono con abnegazione e professionalità il loro impegno al servizio della Comunità.

