Coronavirus a Reggio Calabria, riunione in corso in Prefettura dopo il ricovero del prof. di Agraria positivo [LIVE]

6 Marzo 2020 12:31

Coronavirus a Reggio Calabria: riunione in questi minuti sul caso di Coronavirus ricoverati ai Riuniti

Si sta svolgendo in questi minuti a Reggio Calabria, in relazione al caso di Coronavirus segnalato ieri dalla direzione del Grande ospedale metropolitano, un incontro in Prefettura con i rappresentanti delle autorita’ sanitarie per un esame congiunto della situazione. L’uomo al momento si trova ricoverato al reparto di malattie infettive ed e’ in buone condizioni. Sul sito Internet della Prefettura e’ stata attivata una sezione dedicata all’emergenza coronavirus.

Coronavirus a Reggio Calabria, intervista al dottore Zampogna

Il dottore Giuseppe Zampogna vice presidente ordine dei medici e degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – USMAF durante un tavolo tecnico in Prefettura a Reggio Calabria sull’emergenza Coronavirus in città, ha affermato che “la situazione di San Ferdinando va protetta perchè l’augurio è che non sia un’esplosione di infezioni altrimenti bisognerebbe trovare la possibilità di mettere in quarantena queste persone ma ci auguriamo che il problema non esploda e va attenzionato perchè è un discorso molto delicato. Al momento c’è un tavolo tecnico in Prefettura e si decideranno le strategie e le linee guida. Al porto di Gioia Tauro ci sono dei lavoratori cinesi che stanno montando le nuove gru e sono stati posti in quarantena e ora che hanno finito la quarantena hanno ripreso le attività lavorative. Sono in arrivo nei prossimi giorni 15 operai cinesi che sbarcheranno a Fiumicino dove rimarranno in quarantena e una volta finita il periodo, raggiungeranno il Porto di Gioia Tauro in modo sicuro”.

