Coronavirus: due reggini muoiono in Piemonte [NOMI e DETTAGLI]

29 Marzo 2020 21:51

Coronavirus: due reggini muoiono in Piemonte, lo annuncia il sindaco di Riace

Riace piange per la morte di due persone che, benché residenti al Nord Italia, erano originarie della cittadina dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Il sindaco Antonio Trifoli lo annuncia sul proprio profilo facebook: “due figli di questa terra che sono emigrati a Santena e Poirino, ma che sempre hanno mantenuto un filo diretto con la nostra comunità, purtroppo non ci sono più a causa del Coronavirus. Il mostro invisibile li ha portati via non concedendo loro nemmeno il triste rito del funerale. Ai familiari di Vincenzo Palmieri e Rita Politi giunga un grande abbraccio da me a nome di tutta Riace”.

