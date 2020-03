18 Marzo 2020 15:36

Coronavirus a Reggio Calabria: lanciata una raccolta fondi a favore dei presidi ospedalieri di Gioia Tauro, Locri, Melito Porto Salvo e Polistena. Nei centri Covid-19 selezionati si concentrano e si concentreranno nei prossimi giorni i pazienti della provincia positivi al virus che necessitano di assistenza e cure ospedaliere e si dovranno effettuare sempre più tamponi e interventi domiciliari

Be2Be srl ha promosso e lanciato, in collaborazione con l’Associazione di Volontariato Presenza Calabria e dell’Amministrazione Comunale di Palmi e il patrocino dell’Associazione Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria la campagna di raccolta fondi #iononASPetto a favore dei presidi ospedalieri di Gioia Tauro, Locri, Melito di Porto Salvo e Polistena. Gli ospedali, individuati come centri Covid-19 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, hanno bisogno con urgenza di:

• attrezzature per la ventiloterapia ospedaliera

• automediche per tamponi a domicilio e interventi urgenti

• posti letto di ultima generazione e materassi antidecubito, più relativi comodini e carrelli di distribuzione farmaci per terapia subintensiva Covid-19

Nei centri Covid-19 selezionati si concentrano e si concentreranno nei prossimi giorni i pazienti della provincia positivi al virus che necessitano di assistenza e cure ospedaliere e si dovranno effettuare sempre più tamponi e interventi domiciliari. Più fondi saranno raccolti, più sarà possibile potenziare i centri Covid-19 della provincia non solo delle dotazioni minime, ma di ulteriori posti letto e attrezzature ancora più specifiche che si rendessero necessarie. “Abbiamo superato il 10% del primo obiettivo minimo, in queste ore stiamo contattando tutte le realtà imprenditoriali locali e i calabresi nel mondo per richiedere il loro sostegno.” – spiega Daniele Laface, CEO della Be2Be srl. La raccolta ha il supporto e la fiducia di Don Silvio Mesiti e della sua associazione Presenza Calabria, impegnata da anni nel territorio con progetti di volontariato e aiuto alla comunità. “Con Don Silvio ci siamo dati obiettivi precisi per una campagna che potesse garantire trasparenza e altissime garanzie riguardo la spesa di tutti i fondi raccolti.” – continua Daniele Laface. La campagna ha il patrocinio dell’ASP di Reggio Calabria a cui saranno devolute tutte le donazioni. La Be2Be e l’Associazione Presenza sono in contatto diretto con la direzione dell’Azienda Sanitaria per aggiornare tempestivamente la campagna e i suoi obiettivi su eventuali nuove necessità e priorità dettate da questa emergenza. “Abbiamo ricevuto e stiamo ricevendo sempre più disponibilità da parte di personaggi famosi per la diffusione della campagna #iononaspetto: Daniele Massaro, Cristiano Caccamo e tanti altri condivideranno la raccolta sui loro profili social. Tutti coloro che ci stanno aiutando e stanno promuovendo questa iniziativa credono nel progetto e partecipano a titolo gratuito. Come noi del resto. Uniti possiamo fare la differenza.” – aggiunge Daniele Laface. Per donare ci sono due canali ufficiali: bonifico diretto su un conto dell’Associazione Presenza creato appositamente per la raccolta o attraverso il sito GoFundMe, la piattaforma più utilizzata nel mondo per le raccolte fondi online. E’ stato creato un sito internet per avere tutte le informazioni, in cui è aggiornato l’importo della raccolta sul sito Io Non Aspetto.

