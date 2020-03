Coronavirus a Reggio Calabria, la raccolta fondi per l’Ospedale arriva a 115 mila euro: il GOM ringrazia i giovani promotori, “nobile gesto di solidarietà”

15 Marzo 2020 19:08

Coronavirus: gli Ospedali Riuniti ringraziano gli organizzatori della raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.com

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria ringrazia Francesco e Fabiana Gentile, Emanuele Ielo e Marco Costantino, organizzatori della raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.com, visibile a questo LINK, per il “nobile gesto di solidarietà che denota, inoltre, grande senso civico e vicinanza alle istituzioni“.

Venerdì la raccolta fondi ha superato i 100.00,00 euro, e proprio in serata il G. O. M. ha completato l’iter procedurale per l’accettazione delle donazioni.

L’ospedale ringrazia tutti coloro che hanno donato anche individualmente o in riferimento ad altre iniziative e comunica che tutti i fondi raccolti dalle donazioni saranno impegnati per fronteggiare l’emergenza COVID-19 attraverso l’acquisto di attrezzature e strumentazioni sanitarie.

Secondo i principi di trasparenza e legalità che ispirano le pubbliche amministrazioni, ed al fine di alimentare il clima di fiducia, l’ospedale si impegna a rendicontare alla cittadinanza quanto avrà ricevuto in termini di donazioni e come queste risorse saranno state impiegate.

Intanto oggi pomeriggio la raccolta è arrivata a sfiorare i 115 mila euro.

