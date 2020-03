21 Marzo 2020 18:05

Coronavirus a Reggio Calabria: al via la raccolta fondi a favore dell’Ospedale “T. Evoli” di Melito Porto Salvo. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni

Al via la raccolta fondi a favore dell’Ospedale “T. Evoli” di Melito Porto Salvo. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni a favore dell’Ospedale “T. Evoli” di Melito Porto Salvo. “L’unione fa la forza e in questi momenti serve l’aiuto di tutti per uscire da un’emergenza chiamata Covid-19” sostiene Giovanna DI DIA, Presidente della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni “Per questo motivo la nostra Associazione ha voluto promuovere e lanciare gratuitamente la campagna di raccolta fondi a favore dell’Ospedale “T. Evoli” di Melito Porto Salvo”. I fondi serviranno per acquistare macchinari ed attrezzature (quali impianti di ossigeno, attrezzature elettromedicali, aspiratori elettrici, caschi CPAP e caschi NIV ecc.) necessarie per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

“Più fondi saranno raccolti, – spiega Giovanna DI DIA – più sarà possibile potenziare l’Ospedale non solo delle dotazioni minime, ma di ulteriori posti letto e attrezzature ancora più specifiche che si rendessero necessarie”.

Al fine di rendere più proficua e partecipativa la raccolta fondi si intende coinvolgere tutte le realtà del territorio (Istituzioni, Associazioni, realtà imprenditoriali). Si invitano, inoltre, tutti i cittadini residenti in altre regioni d’Italia e all’estero, soprattutto quelli originari del Comune di Motta San Giovanni e zone limitrofe, a sostenere questa iniziativa.

Per donare i canali ufficiali sono:

– Bonifico diretto sul conto della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni

IBAN: IT 70 Y 03069 09606 100000139713 – Banca Intesa Sanpaolo

Causale: Emergenza Covid-19 Ospedale “T. Evoli”

– attraverso Paypal: info@prolococomunemottasg.it

– attraverso il sito gofundme.com: https://www.gofundme.com/manage/sosteniamo-l039ospedale-quott-evoliquot-di-melito-p-s

“La Pro Loco è in contatto diretto con la direzione sanitaria di Melito Porto Salvo per aggiornarla tempestivamente sulla campagna e su eventuali nuove necessità e priorità dettate da questa emergenza” conclude Giovanna DI DIA “e garantirà la massima trasparenza e il buon esito riguardo la spesa di tutti i fondi raccolti”

Per informazioni e aggiornamenti sulla campagna, è possibile contattare la Pro Loco sui canali ufficiali seguenti:

– Facebook: Pro Loco del Comune Motta San Giovanni

– Instagram: proloco_comunemottasg

– Whatsapp Business: 09651875691.

